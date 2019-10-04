Сегодня, 4 октября, в Уральском городском суде вынесли приговор по делу о хищении 1,5 миллиардов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Приговор в отношении экс-зампреда КУИС МВД РК Бекбулата Туремуратова, директора ТОО "Бура Строй" Сергея Барабошко и эксперта РГП "Госэкспертиза" Бибигуль Сергазиной зачитала судья Уральского городского суда Магира Китарова.
- Приговором суда Бекбулата Туремуратова признать виновным по статье 371 ч.2 УК РК «Халатность» и назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности в местных исполнительных органах в течение трех лет, в связи с законом об амнистии освободить от основного наказания. Сергея Барабошко признать виновным по статье 190 ч.2 УК РК "Мошенничество" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в местах лишения свободы средней безопасности и лишить права на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. Бибигуль Сергазину признать виновной по статье 280 ч.1 УК РК "Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, в связи с законом об амнистии заменить основное наказание на ограничением свободы на тот же срок и лишить права заниматься экспертной деятельностью сроком на три года, - зачитала Магира Китарова.
Также суд постановил взыскать с Бекбулата Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Сергея Барабошко 1,1 миллиарда тенге.
Адвокаты осужденных с приговором не согласны.
Сергей Барабошко с приговором также не согласен. Он отметил, что суд на протяжении всего времени проходил абсолютно не объективно.
- Меня судят за хищение средств, которые все до единого тиына в наличности находятся на расчетном счете и вложены в стройку. Единственное мое нарушение - я работал по документации, которая не прошла государственную строительную экспертизу, но была согласована и утверждена автором проекта и заказчиком, и подлежала мне как подрядчику неукоснительно к выполнению. На протяжении всего судебного процесса прокурорами не был затронут вопрос о хищении денежных средств. Именно прокурорами были назначены аудиторские проверки, которые не выявили ни одного нарушения и хищения, но эти вопросы не были оглашены и не были рассмотрены в зале судебного заседания, потому что это никак не вписывалось в концепцию обвинения прокурора, - заявил Сергей Барабошко.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним
, 6 марта были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО "Бура Строй" Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. Уже в декабре 2013 года 40 строителей ТОО "Бура Строй", занятые на строительстве изолятора в поселке Зачаганск, вышли на улицу,
и пожаловались на условия труда. Представители ТОО "Бура Строй" отказались комментировать ситуацию. В Уральском городском суде начался процесс по делу экс-главы КУИС МВД РК Бекбулата Туремуратова, директора ТОО "Бура Строй" Барабошко и эксперта РГП "Госэкспертиза" Сергазиной по факту хищения, где экс-главы КУИС МВД РК попросили амнистировать
. Сам подсудимый считает себя не виновным
и просит суд оправдать его. В ходе судебного заседания судья адвокат Тамара Сарсенова отметила, что состав преступления Барабошко может усматриваться лишь по статье статье 279 УК РК "Нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и по статье 177 УК РК его вина не доказана. А Бибигуль Сергазина также отметила, что ее вины там не усматривается.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА