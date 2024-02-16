Аким ЗКО Нариман Турегалиев рассказал о судьбе недостроенного следственного изолятора в поселке Зачаганск. Его строительство началось еще в 2013 году, а стоимость составила пять миллардов тенге. СИЗО тогда так и не достроили, а подрядчика и тогдашнего начальника ДУИС осудили.

Несколько раз поднимался вопрос о предаче сооружений то под больницу, то еще под какие-то нужды, но воз и ныне там.

Сегодня Нариман Турегалиев, отвечая на вопрос журналистов сообщил, что вопрос еще не решен и пока недостроенный объект находится на балансе области. По его словам, СИЗО планируют передать на баланс республики. Для изоляции осужденных, как выяснилось, здание не пригодно, так как построено из силикатного кирпича. В настоящее время в МВД решаю, что делать в этим зданием, на строительство которого еще требуется порядка шести миллиардов тенге. А пока не очистили от снега, а полицейские установили там охрану.

К слову, объект рассчитан на 1500 мест в городе Уральск. Действующее учреждение № 74 (следственный изолятор - прим. автора), построенное в 1858 году находится в аварийном состоянии и представляет опасность. В случае завершения строительства незавершенного здания предлагается освободить здания учреждения №28 по улице Актобе, 291.

– В зданиях по ул. Актобе, 291 предлагается разместить подозреваемых и обвиняемых в учреждении № 74. Здания и сооружения учреждения № 74 в центре города Уральск вместе с земельным участком можно будет передать в коммунальную собственность акимата ЗКО. Кроме этого, улица Байтак 2/2 (в районе «Жазиры») не соответствует нормам размещения личного состава и учреждения №27 по адресу Байтак, 2 вместе с земельными участками также можно будет передать в коммунальную собственность акимата города Уральска путем переселения в новое здание, - сообщили в областном акимате.

Если передадут два земельных участка ( №74 и 27), то на их месте акимат ЗКО предлагает построить социальные объекты (школы или детсады - прим. автора). На основании вышеизложенного акимат ЗКО предлагает передать недостроенное здание в собственность МВД РК и завершить строительство за счет республиканского бюджета.