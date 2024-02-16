Об этом сообщает управление федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, где тот отбывал наказание, передает Tengrinews.kz.

Как говорится в опубликованном сообщении, в исправительной колонии №3 осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

По данным службы, незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются.

Алексею Навальному было 47 лет.

Алексея Навального в августе прошлого года осудили на 19 лет особого режима. Его признали виновным в семи эпизодах по шести статьям уголовного кодекса РФ: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.

Навальный находился в заключении во Владимирской области с февраля 2021 года. После возвращения в Москву из Германии (там он лечился от отравления) ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальные два года и восемь месяцев колонии общего режима. В марте того же года его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии уже строгого режима и к штрафу в размере 1,2 миллиона рублей за мошенничество и неуважение к суду.