В департаменте торговли и прав потребителей ЗКО сообщили, что в судебном процессе они учувствуют в качестве третьих лиц. Дело рассматривает Бурлинский районный суд ЗКО.

В ведомстве пояснили: в 2023 году женщина обратилась в ветеринарную клинику со своей собачкой Беллой, чтобы ее стерилизовали. После у питомца появились осложнения, животному потребовалось дорогостоящее лечение и повторная операция. Владелица собаки заплатила за это 165 тысяч тенге. Но состояние животного не улучшилось и ее повезли в ветклинику Уральска. Затраты на дорогу обошлись в 12 тысяч тенге. В клинике сообщили, что некачественное наложение швов привело к некрозу тканей. Белле провели третью операцию, во время которой выяснилось, что репродуктивные органы животного не стерилизовали.

Между тем, в департамент также обратилась хозяйка другой собаки, породы чихуахуа, которая скончалась в той же клинике, где стерилизовали Беллу. Медалистка Ассоль стоимостью 2000 евро перестала дышать после препарата, введенного ветеринарным врачом.

— Хозяйка собаки обратилась в ветеринарную клинику из-за воспаления подкожного жировика на спине животного. В клинике рекомендовали срочно сделать операцию. Поставили расслабляющий укол, который должен был привести животное к глубокому сну. Однако у Ассоль начались судороги, она начала странно дышать. После операции собака странно выгибалась и тряслась. Но врач сказал, что это последствия укола и нужно вколоть второй. После введения второго препарата собачка перестала дышать, — сообщили в ведомстве.

Хозяйки питомцев потребовали возместить материальный ущерб, но ветеринарная клиника проигнорировала претензии. Женщины обратились в суд, дело находится на рассмотрении.