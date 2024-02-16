Избил и ранил ножом: подозреваемого в ранении девушки в Аксае задержали

28 января в 19:30 в Аксае возле моста железнодорожного переезда неизвестный мужчина избил 23-летнюю девушку и нанес ей ножевые ранения.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в поисках подозреваемого, они проверили 38 человек с схожими приметами. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, которые отследили движение злоумышленника. Позже силовики задержали жителя района Байтерек.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим преступлениям, - уточнили в полиции.