”Этихад”, Манчестер

17 февраля

23:30 по времени Астаны

“Манчестер Сити”

“Сити”, как это с ним часто бывает, в феврале начинает набирать зверскую форму, чтобы весной сносить на своем пути все, что попадается под руку. Впрочем, весна еще не наступила, а форма “горожан” впечатляет. Во многом это связано с тем, что окончательно вернулся и набрал форму Кевин Де Брейне: бельгиец явно соскучился по футболу и теперь раздает шикарные голевые передачи в промышленных масштабах. Пока не очень верится, что именно с “Челси” победная поступь “Сити” прервется. Что касается травм, то с “синими” не сыграют Йошко Гвардиол и Матео Ковачич. Если Гвардиол все же основной игрок команды Гвардиолы (эта игра слов не надоест никогда), то Ковачич - игрок ротации. Так что в целом потери не критичные.

Последние 5 матчей “Манчестер Сити” (5-0-0, 12-3)

ЛЧ. “Копенгаген” - “Манчестер Сити” 1:3

АПЛ. “Манчестер Сити” - “Эвертон” 2:0

АПЛ. “Брентфорд” - “Манчестер Сити” 1:3

АПЛ. “Манчестер Сити” - “Бернли” 3:1

Кубок Англии. “Тоттенхэм” - “Манчестер Сити” 0:1

“Челси”

“Челси” как лихорадило с начала сезона, так и продолжает лихорадить. То разгромят “Тоттенхэм” и сыграют все с тем же “Сити” 4:4, то проигрывают середнякам и аутсайдерам. Впрочем, “Челси” и сам середняк: 10-е место и 13 очков до зоны Лиги чемпионов. Кажется, команда Маурисио Почеттино будет воспринимать игру с “Сити” как тренировку: впереди финал Кубка Лиги с “Ливерпулем”, шанс спасти сезон хоть каким-то трофеем и попасть в еврокубки. Беда у “Челси” и с травмированными. По-прежнему лечятся Роберт Санчес, Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиль и Марк Кукурелья. Ну а Рис Джеймс, кажется, переехал в лазарет на ПМЖ.

Последние 5 матчей “Челси” (9-10)

АПЛ. “Кристал Пэлас” - “Челси” 1:3

Кубок Англии. “Астон Вилла” - “Челси” 1:3

АПЛ. “Челси” - “Вулверхэмптон” 2:4

АПЛ. “Ливерпуль” - “Челси” 4:1

Кубок Англии. “Челси” - “Астон Вилла” 0:0

История личных встреч

Если не считать концерта на “Стэмфорд Бридж” в ноябре (4:4), в последние годы в очных матчах почти всегда побеждал “Сити”. Любопытно, что последнюю пока победу “Челси” одержал над “горожанами”... в финале Лиги чемпионов в 2021 году. Впрочем, от той команды остались лишь Тиаго Силва, Бен Чилуэлл да цвета формы.

Прогноз

“Челси” любит пропускать, “Сити” - забивать. При этом у команды Пепа Гвардиолы очень мало “сухих” матчей. Поэтому предлагаем обратить внимание на “тотал больше 3” с коэффициентом 1.72.