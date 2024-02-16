По информации департамента ЧС, возгорание произошло вечером 15 февраля. В поселке Зачаганск по улице Монке улы 50, на ледовом катке загорелся вагончик предназначенный для хранения и проката коньков. Площадь пожара 10 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.

На место выезжали 12 пожарных и три единицы техники.