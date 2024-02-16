Цены на продукты в Казахстане растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС, сообщает EnergyProm. Несмотря на то, что цены на еду в нашей стране не самые высокие по сравнению с другими странами, но растут быстрее, чем у соседей. Официальные данные показывают, что в прошлом году цены на продукты увеличились на 15,2%, а в целом по ЕАЭС — всего на 5,7 процента.

Среди продуктов, цены на которые растут особенно быстро, находятся мясо, молочные продукты, крупы, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Интересно, что Казахстан самостоятельно обеспечивает себя бОльшей частью этих продуктов и не зависит от их импорта. Например, за последний год рост цен на продукцию животноводства у соседей составил 4,3%, а у нас 7,2%.

По непродовольственным товарам Казахстан также показывает более высокий темп роста цен. За прошлый год продукция в этой категории в РК подорожала на 14,8%, а в целом в ЕАЭС — всего на 5,5%.