Здание СИЗО Уральска признано аварийным: куда отправят арестованных

По данным комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, на сегодняшний день в следственном изоляторе содержатся 150 человек. Часть зданий признана аварийной и не используется для содержания следственно-арестованных лиц. При этом, эксплуатация пригодных для проживания помещений продлена до конца января 2025 года.

Следственный изолятор Уральска был построен по приказу Екатерины Второй и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Кстати, тюрьму достроили уже после смерти императрицы, после разгрома восстания Пугачева. К тому же в Уральск регулярно отправляли пленных повстанцев с окраин империи — поляков, венгров, через Уральск лежал путь дальше к Каспийскому морю украинца Тараса Шевченко. Но в итоге строительство началось лишь в середине XIX века и было завершено в 1867 году.

По данным комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, на сегодняшний день в следственном изоляторе содержатся 150 человек. Часть зданий признана аварийной и не используется для содержания следственно-арестованных лиц. При этом, эксплуатация пригодных для проживания помещений продлена до конца января 2025 года.

– В настоящий момент проводится повторная техническая экспертиза учреждения для дальнейшего принятия решения. В случае необходимости, содержащиеся следственно-арестованные будут перемещены в пределах региона. Угрозы для жизни сотрудников и содержащихся нет, - сообщили в КУИС МВД РК.

Здание СИЗО настолько ветхое, что следственно-арестованные сделали подкоп и ходили друг другу в гости. Видео прислали в редакцию «МГ». На кадрах мужчина проползает через проем в стене и попадает в другое помещение. При этом его снимает на видео другой человек. Автор ролика рассказывает, что арестанты сделали отверстие в стене старого здания и пробрались в женскую камеру. Позже их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в 2013 году в Уральске в поселке Зачаганск началось строительство следственного изолятора на 1 500 мест, общая стоимость здания составляла 5 миллиардов тенге. При его строительстве антикоррупционная служба выявила хищения на 1,5 миллиарда тенге. Тогда задержали заместителя председателя КУИС Бекбулата Туремуратова и директора ТОО «Бура Строй» Сергея Барабошко.

Приговором суда Туремуратова признали виновным по статье «Халатность» и назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы. В связи с амнистией освободили от основного наказания. Сергея Барабошко суд признал виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Также суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко – 1,1 миллиарда тенге.

После окончания судебного процесса здание СИЗО достраивать не стали. В 2021 году сообщалось, что в нем планируют разместить кардиобольницу, а позже – медицинский хаб. На следующий год здание планировали отдать полицейским. В мае прошлого года стало известно, что для завершения строительства разворованного СИЗО требуется 6 млрд тенге.