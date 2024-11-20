Водитель погиб в ДТП в Атырауской области

Авария произошла 20 ноября около 05:30 на 480-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель Subaru Legacy не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась.

Авария произошла 20 ноября около 05:30 на 480-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель Subaru Legacy не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась.

46-летний водитель в результате полученных травм скончался на месте. В настоящее время ведется сбор соответствующих материалов.

Напомним, по информации МВД Казахстана, численность пострадавших в результате ДТП за десять месяцев текущего года в Казахстане выросла в 2 раза, численность погибших — на 8,9%. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры, в январе–октябре текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 29,5 тысяч человек. Это абсолютный максимум в сравнении даже с годовыми показателями последних лет. За десять месяцев 2023-го пострадавших в результате аварий было в два раза меньше: 14,5 тысяч человек.

Численность погибших за январь–октябрь текущего года также увеличилась: 2,1 тысяч человек, против 1,9 тысяч человек за аналогичный период 2023-го. Причиной стал рост количества самих аварий.