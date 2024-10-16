Шесть человек погибли на трассе в Мангистауской области

16 октября в 7:30 утра на трассе Бейнеу-Тажен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Jac, который столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», стоявшим на обочине дороги в ожидании очереди на проезд через границу. В автомобиле находились 10 человек, из которых 4 были госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ с состоянием средней степени тяжести. Пострадавшие получают необходимое лечение. В результате ДТП погибли 6 человек.

16 октября в 7:30 утра на трассе Бейнеу-Тажен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Jac, который столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», стоявшим на обочине дороги в ожидании очереди на проезд через границу.

В автомобиле находились 10 человек, из которых 4 были госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ с состоянием средней степени тяжести. Пострадавшие получают необходимое лечение. В результате ДТП погибли 6 человек.

Все транспортные средства, участвовавшие в происшествии, зарегистрированы в Республике Узбекистан. Кроме того, как потерпевшие, так и погибшие являются гражданами Узбекистана, возвращавшимися из Российской Федерации.

По данному факту начато досудебное расследование. О происшествии сообщили генеральному консулу Узбекистана в Актау.

Сотрудники полиции призывают водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.