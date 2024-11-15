Фура врезалась в школу в центре Уральска: у водителя случился инсульт

ДТП произошло 14 ноября примерно в 22:00. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai.

ДТП произошло 14 ноября примерно в 22:00. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai. После чего большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36. Визуального повреждения здания школы нет.

— 62-летний водитель большегруза гражданин Азербайджана. За рулём он потерял сознание, его доставили в нейроинсультное отделение. По факту собрали материал. Фуру водворили на специальную стоянку, — пояснили в ведомстве.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что у мужчины случился инсульт.