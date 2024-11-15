Фура врезалась в школу в центре Уральска: у водителя случился инсульт

ДТП произошло 14 ноября примерно в 22:00. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai. После чего большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36. Визуального повреждения здания школы нет.
— 62-летний водитель большегруза гражданин Азербайджана. За рулём он потерял сознание, его доставили в нейроинсультное отделение. По факту собрали материал. Фуру водворили на специальную стоянку, — пояснили в ведомстве.
В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что у мужчины случился инсульт.
— Бригадой скорой медицинской помощи мужчину доставили в городскую многопрофильную больницу. Госпитализировали в нейроинсультное отделение, с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу». Состояние тяжелое, сознание сопор (с отсутствием словесного контакта), — дополнили в облздраве.