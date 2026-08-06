Сколько стоят разбитые скамейки и выброшенный мусор для уральцев

Штрафы за порчу инфраструктуры и зелени достигают почти 1,3 млн тенге.

Разбитые скамейки, сломанные деревья и мусор в неположенных местах - проблемы, с которыми сталкиваются многие города. Однако далеко не каждый знает, что за подобные нарушения закона предусмотрена вполне реальная и ощутимая финансовая ответственность. С начала года в регионе к ответственности по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства" привлекли 2 193 человека, сообщает policebqo.

Согласно статьи порча инфраструктуры и зеленых насаждений карается штрафами, размер которых напрямую зависит от статуса нарушителя - от обычных граждан до крупных компаний. Причем повторное пренебрежение правилами в течение года обойдется значительно дороже.

Если перевести эти показатели в денежный эквивалент по значению МРП (один МРП составляет 4 325 тенге), то точные суммы штрафов составят:

Первое нарушение (статья 505, часть 1):

Физические лица (20 МРП) - 86 500 тенге;

Малый бизнес / НКО (30 МРП) - 129 750 тенге;

Средний бизнес (40 МРП) - 173 000 тенге;

Крупный бизнес (100 МРП) - 432 500 тенге;

Повторное нарушение в течение года (статья 505, часть 2):

Физические лица (30 МРП) - 129 750 тенге

Малый бизнес / НКО (40 МРП) - 173 000 тенге

Средний бизнес (50 МРП) - 216 250 тенге

Крупный бизнес (300 МРП) - 1 297 500 тенге

Все эти меры принимаются в рамках масштабной экологической акции "Чистый Казахстан". Полиция совместно с акиматами ведет строгий контроль: нарушителей не только предупреждают, но и регулярно штрафуют во время рейдов.

- Скрыться от глаз стражей порядка тоже не получится. Большую помощь в поимке неряшливых граждан оказывают камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. Они фиксируют правонарушения в режиме реального времени, позволяя полицейским быстро реагировать и наказывать виновных, - дополнили в policebqo.

Департамент полиции призывает жителей ЗКО беречь природу, поддерживать чистоту в городах и селах и не нарушать правила благоустройства.