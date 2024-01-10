Депутат мажилиса Абзал Куспан прибыл в ЗКО. Девятого января он посетил следственный изолятор Уральска, который возвели еще 165 лет по приказу Екатерине II. Побывал в СИЗО в Зачаганске, которое до сих пор не достроили. Мажилисмен считает, что необходимо принимать решения, достраивать старое или же строить новое СИЗО.

— В своё время руководство департамента КУИС осудили за нанесение материального ущерба в сумме 1,5 миллиарда тенге. Теперь для того, чтобы его достроить потребуется шесть миллиардов тенге. Я не знаю, какая была необходимость...лучше бы достроила та организация, которая изначально занялась этим. Вопрос со следственным изолятором стоит остро. Его построили 165 лет назад. Это самое старое действующее СИЗО в Казахстане. Здание практически рушится, в таких условиях содержатся следственно-арестованные. Есть аварийные камеры. Вопрос не терпит отлагательств, — сказал Абзал Куспан.

Напомним, 2013 году в Уральске в посёлке Зачаганск началось строительство следственного изолятора на 1 500 мест, общая стоимость здания составляла пять миллиардов тенге. При его строительстве антикоррупционная служба выявила хищения на 1,5 миллиарда тенге. Тогда задержали заместителя председателя КУИС Бекбулата Туремуратова и директора ТОО «Бура Строй» Сергея Барабошко.

Приговором суда Туремуратова признали виновным по статье «Халатность» и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с амнистией освободили от основного наказания. Сергея Барабошко суд признал виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Также суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко – 1,1 миллиарда тенге.

После окончания судебного процесса здание СИЗО достраивать не стали. В 2021 году сообщалось, что в нём планируют разместить кардиобольницу, а позже – медицинский хаб. На следующий год здание планировали отдать полицейским. В мае прошлого года стало известно, что для завершения строительства разворованного СИЗО требуется 6 млрд тенге.