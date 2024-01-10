Авария произошла девятого января в 17:17 на трассе Жангала — Чапаево. Toyota Estima и Hyundai Santa Fe столкнулись на дороге между поселками Акбалшык и Пятимар Жангалинского района. Сегодня, десятого января, в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в ДТП кроме пяти погибших, пострадал мальчик возрастом 1 год и 9 месяцев.
— Его доставили в Жангалинскую районную больницу. Сейчас везут в Областную детскую многопрофильную больницу. У него травматический шок второй степени. Состояние стабильно-тяжелое, динамика без осложнений, — пояснили в управлении.