Департаментом полиции Атырауской области задержаны двое подозреваемых в вымогательстве суммы в семь миллионов тенге у предпринимателя, который выиграл тендер, передаёт Polisia.Kz.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен факт вымогательства 2,5 млн тенге у предпринимателя в Макатском районе. Двое подозреваемых в возрасте 34 и 35 лет задержаны при получении одного миллиона тенге от потерпевшего. Согласно документам дела, указанные лица с октября прошлого года забрали у мужчины в сумме 4,5 млн тенге, – говорится в сообщении.