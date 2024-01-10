Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Во время взрыва погибли три человека, еще шесть человек с различными травмами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. Один человек отправлен на амбулаторное лечение.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние пострадавших в пожаре стабильно тяжелое за счёт полученных травм и ожогового шока.
— Один из пациентов, который находился в реанимации переведен в палату отделения политравмы. Его состояние стабильно-тяжелое. Состояние трёх пациентов в реанимации так же тяжелое. У всех пациентов сознание ясное, гемодинамика стабильная, дыхание самостоятельное.
Состояние пациента, который госпитализирован в отделение политравмы в день инцидента средней степени тяжести, — сообщили в ведомстве.
