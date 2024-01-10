Девятого января в 23:05 спасателям сообщили, что трое жителей поселка Индербор Индерского района вышли на поиски скота и не вернулись. Сотрудники районного ОЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.

Пропавшие мужчины 47, 40 и 34 лет утром того дня на Toyota Land Cruiser-100 выехали на поиски скота в сторону села Жанама Акжайыкского района ЗКО. Связь с ними была утеряна, их телефоны отключены.

10 января в 5:20 пропавших нашли возле зимовки «Аю» и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. К слову, зимовка находится в 35 километрах от поселка Индербор.