Девятого января в 23:05 спасателям сообщили, что трое жителей поселка Индербор Индерского района вышли на поиски скота и не вернулись. Сотрудники районного ОЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.
Пропавшие мужчины 47, 40 и 34 лет утром того дня на Toyota Land Cruiser-100 выехали на поиски скота в сторону села Жанама Акжайыкского района ЗКО. Связь с ними была утеряна, их телефоны отключены.
10 января в 5:20 пропавших нашли возле зимовки «Аю» и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. К слову, зимовка находится в 35 километрах от поселка Индербор.
– Мы отправились на поиски скота, из-за заболоченности местности машина вышла из строя. Кроме того, наш мобильный телефон был отключен, и мы не смогли связаться. Благодарим спасателей, которые быстро нашли нас и благополучно доставили в населенный пункт, - отметил один из найденных жителей.