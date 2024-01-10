Как сообщили в пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы», , 10 января по улицам Монкеулы и Камбар батыра проведут работы по замене задвижек. Временно без водоснабжения останутся не только жители частных и благоустроенных домов, но и объекты бизнеса, социальные объекты и школы.

Временно без воды останутся жители следующих микрорайонов:

Коктем,

Арман,

Жаксы ауыл,

Казах аул,

Сарытау,

Птицефабрика.

Также средне образовательные школы №10,47,38, 51 и многоквартирные дома по улице Жангир хана: №51,53,55,59,61,65,67,69.

Ориентировочное время работ с 12:00 до 20:00.