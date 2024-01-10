Жестокое убийство детей потрясло Алматы. Преступление случилось четвертого января, сообщает Tengrinews.kz.

Как рассказали родственники погибших детей в интервью КТК, один из мальчиков учился во втором классе, другой – в пятом. Погибшим Рафаэлю и Ринату было всего 8 и 12 лет.

Со слов родных, в четверг, 4 января, отец забрал детей из дома, сказав, что поведет в поликлинику. А на самом деле отвез в арендованное жилье. Именно там и обнаружили тела школьников. Убийство произошло в съемной квартире, которая сдавалась посуточно. Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки недалеко от центра города.

Близкие утверждают, что 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений. А перед этим оставил бывшей жене некую записку.

– Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы, листа – письмо Алене, внучке моей. Потом он начал их гонять. У мальчика одного маленького вот так разрезано, горло у обоих перерезано. Руки все были вот так закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было, - рассказывает бабушка детей Валентина Осина.

Расправу над сыновьями отец снял на телефон, запись отправил сестре и бывшей жене. Сразу после убийства подозреваемый ранил ножом себя, однако остался жив. Соседи по съемной квартире слышали, как сильно кричали дети, они-то и вызвали полицию.

Родственники не скрывают, что конфликты в семье случались регулярно. Супруги девять лет назад развелись, но продолжали жить вместе в квартире с бабушкой и детьми. Мужчина почти год нигде не работал. Близкие полагают, что причиной трагедии могла быть ревность или месть.

– Целый месяц он дочери звонил: "Ты мне изменяешь, ты мужиков водишь" и все такое. Поставил дома камеру. Потом ей в сотку там что-то закачал, каждую минуту ее видел. Но она никогда ему не изменяла. Он вот и над мамой издевался тоже – пинал, вызывали скорую, - сообщила журналистам КТК родственница семьи Татьяна Негрей.

В интервью Massaget.kz бабушка погибших детей Валентина Осина рассказала, что с зятем нередко были стычки.