Жестокое убийство детей потрясло Алматы. Преступление случилось четвертого января, сообщает Tengrinews.kz.
Как рассказали родственники погибших детей в интервью КТК, один из мальчиков учился во втором классе, другой – в пятом. Погибшим Рафаэлю и Ринату было всего 8 и 12 лет.
Со слов родных, в четверг, 4 января, отец забрал детей из дома, сказав, что поведет в поликлинику. А на самом деле отвез в арендованное жилье. Именно там и обнаружили тела школьников. Убийство произошло в съемной квартире, которая сдавалась посуточно. Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки недалеко от центра города.
Близкие утверждают, что 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений. А перед этим оставил бывшей жене некую записку.
– Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы, листа – письмо Алене, внучке моей. Потом он начал их гонять. У мальчика одного маленького вот так разрезано, горло у обоих перерезано. Руки все были вот так закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было, - рассказывает бабушка детей Валентина Осина.
Расправу над сыновьями отец снял на телефон, запись отправил сестре и бывшей жене. Сразу после убийства подозреваемый ранил ножом себя, однако остался жив. Соседи по съемной квартире слышали, как сильно кричали дети, они-то и вызвали полицию.
Родственники не скрывают, что конфликты в семье случались регулярно. Супруги девять лет назад развелись, но продолжали жить вместе в квартире с бабушкой и детьми. Мужчина почти год нигде не работал. Близкие полагают, что причиной трагедии могла быть ревность или месть.
– Целый месяц он дочери звонил: "Ты мне изменяешь, ты мужиков водишь" и все такое. Поставил дома камеру. Потом ей в сотку там что-то закачал, каждую минуту ее видел. Но она никогда ему не изменяла. Он вот и над мамой издевался тоже – пинал, вызывали скорую, - сообщила журналистам КТК родственница семьи Татьяна Негрей.
В интервью Massaget.kz бабушка погибших детей Валентина Осина рассказала, что с зятем нередко были стычки.
– У него семь братьев и две сестры. Только один из них связался со мной, а остальные считают, что действия брата правильные. Он поставил камеры во всех домах и следил за мной. Он говорил мне: "Твое место на помойке", оскорблял и всегда выгонял из дома. Он плохо воспитывал детей, говорил: "Толкайте бабушку, бросайте мусор". Я звонила в полицию 10 раз. Мне предлагали переехать в другое место. Однако я не могла оставить правнуков, - рассказывает бабушка умерших детей Валентина Осина.
Соседи семьи подтверждают, что в этом доме часто случались драки.
– Мы живем по соседству с 1991 года. Дети родились в этом доме. Они были очень дружелюбны и отзывчивы. Однако зять угрожал теще. Были случаи, когда он избивал, пинал ее. Они вызывали полицию через день. Это дом его тещи. В этом доме жила женщина со своими детьми. Ее зять никогда не работал. Но я вообще никогда не видела, чтобы он употреблял алкоголь, - рассказала соседка Людмила Голубенко.
Также стало известно, что у младшего из детей был менингит и проблемы со слухом. С начала учебного сезона он был на домашнем обучении. Отец водил его в больницу. Поэтому, когда мужчина забрал детей под предлогом посещения поликлиники, никто не заподозрил ничего плохого.
– Ранее мы приходили поздравить Рафаэля с Новым годом. Он учился в одном классе с моим внуком. Он получил от нас подарок и был рад. Тогда же я разговаривала с его отцом. Он выглядел хорошим человеком. Он рассказал мне о болезни сына и его лечении, самочувствии. Не могу понять, почему он так поступил, - говорит бабушка одноклассника погибшего Алена Габриэлова.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить полицейским. Они ведут расследование по статье "Убийство".
– Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело. Назначены экспертизы. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Известно, что отец мальчиков сейчас находится в больнице под надзором полицейских.