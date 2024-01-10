О том, с какими реалиями встречаются кандидаты мы поговорили с главным специалистом по рекрутингу и внедрению персонала крупнейшего производственного холдинга страны Alina Group, Еленой Алиаскаровой.

Насколько фактор высокой заработной платы сегодня является ведущим для казахстанских кандидатов?

Мы видим картину по 19 городам Казахстана, где есть наши Филиалы, и я точно могу сказать, что фактор заработной платы является одним из ключевых, но не ограничивается лишь ее размером. Мы держим планку +10% к среднерыночным показателям заработных плат, однако 80% кандидатов озвучивают, что им важны так же финансовая прозрачность Компании-работодателя (никаких серых выплат), своевременность выплат и социальные гарантии. Здесь мы также отвечаем требованиям рынка труда. В компании применяются прозрачные подходы к оплате труда, все налоговые обязательства мы исполняем в строгие сроки, как и весь объем положенных сотрудникам выплат. За 34 года существования Компании задержки по выплате заработной плате случались только 2 раза на 1 день вследствие независящих от нас причин.

Alina Group на протяжение более 30 лет входит в число самых привлекательных работодателей страны, чем по вашему это обусловлено?

Alina Group позиционирует себя, как надежного партнера и не только по отношению к внешней среде, но и по отношению к сотрудникам. Суть партнерства – взаимная выгода, win-win. Это когда сотрудник, который треть жизни проводит на работе, строит карьеру и получает нечто большее. В Компании внедрены многочисленные программы материальной мотивации для сотрудников, нацеленные на повышение личной эффективности. Так с прошлого года в новом формате открылся корпоративный университет «АККУ», где уже более 550 сотрудников прошли обучение в разных направлениях. С прошлого года внедрены В Компании также внедрены программы дополнительной материальной мотивации для сотрудников, предлагающих новые идеи для улучшения работы и привлекающих новых кандидатов из числа своих знакомых.

Как кандидаты оценивают важность социальной ответственности работодателя? Важно ли это на этапе выбора?

На этапах знакомств с кандидатами мы, конечно, встречаем тех, кто сознательно уходит от работодателей, чей бизнес приносит сомнительную пользу здоровью, обществу или молодому поколению. Но сказать, что есть те, кто стремится попасть в социально-ответственную компанию - единицы. Это проявляется гораздо позже. К примеру, в Alina Group внедрены более 50 эко-решений в производстве, офисах, рецептурах, мероприятиях. Быть «зелеными» для нас – это просто норма и способ сказать природе «спасибо». Мы заботимся о физическом тонусе сотрудников, проводя спортивные мероприятия во всех городах присутствия. Забота о семьях сотрудников тоже часть корпоративной культуры и жизни Компании. Только за прошлый год компания оказала материальную помощь более чем 100 организациям и физическим лицам, нуждающимся в особой заботе. Нам всегда было и остается важным, как живут люди в регионах присутствия Alina Group. Все факторы становятся мотиваторами к повышению лояльности, увеличению продолжительности работы, усилению HR-Бренда Компании в сознании сотрудников и их близких. Это важно, ведь когда лояльный сотрудник чувствует себя нужным, важным и реализуется как профессионал, он начинает рекомендовать работу в Компании своим друзьям и знакомым: «Это реально честный и надежный работодатель, пойдем вместе будем работать». Так реферальная программа «Мой Друг = Мой коллега» уже приносит свои плоды, и мы гораздо быстрее закрываем вакансии. Сотрудник получает премию, Компания – нового лояльного специалиста на долгие годы.

На что следует обращать внимание людям, которые хотят найти работу мечты?

Я думаю, что работа мечты — это место, где сотрудник растет вместе с компанией финансово, профессионально и имиджево. К слову, в Компании есть десятки примеров, когда обычные линейные сотрудники вырастали в топ-менеджеров и это реальные примеры того, как расти вместе с Компанией. Поэтому при выборе надежного работодателя я рекомендую опираться на критерии: белая заработная плата и социальные выплаты, четкая трудовая дисциплина и прозрачные подходы, репутация Компании как надежного партнера, социальная ориентированность, возможность профессионального развития и карьерного роста. Работа в Казахстане в компании, чьи бренды становятся нарицательными и любимыми у населения – это тоже сильный стимул быть причастным к успеху и возможность говорить, например: «Я делаю AlinEX». Мы соответствуем всем этим критериям, поэтому зачастую кандидаты приходят, точно зная почему они хотят работать именно у нас.

Как вы можете охарактеризовать силу вашего текущего состава сотрудников?

Наша планка – оставаться одним из лучших работодателей Казахстана, а это значит, что мы выбираем лучших сотрудников и строим будущее вместе.

