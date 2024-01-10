Четверо погибших из одной семьи: подробности смертельной аварии в ЗКО
ДТП произошло девятого января в 17:17 на трассе Жангала — Чапаево. Toyota Estima и Hyundai Santa Fe столкнулись на дороге между поселками Акбалшык и Пятимар Жангалинского района. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в ДТП кроме пяти погибших, пострадал мальчик возрастом 1 год и 9 месяцев. Его доставили в больницу.
Сегодня, 10 января, в департаменте полиции ЗКО провели брифинг, где начальник ведомства Арман Оразалиев доложил подробности произошедшего.
— Вчера произошла трагедия, где погибли пять человек. Четверо были из одной семьи. Пострадавшего годовалого малыша доставили в больницу. Он находится в реанимации. Водитель Hyundai Santa Fe не поменял шины на зимние. Погибшая семья находилась в Toyota Estima, это праворульное авто. Предварительная причина ДТП — нарушение правил обгона, более точную причину установит следствие, — отметил Арман Оразалиев.
Он пояснил, что погибшая семья проживала в Жангалинском районе. В авто находился дядя, а также мать с двумя дочерями и внуком. Они ехали на похороны.
По данным полицейских, за десять дней этого года произошло 11 аварий, где погибли 12 человек и 21 получили различные травмы.
— Ежедневно на дорогах республиканского значения полицейские фиксируют по 100-150 нарушений. С наложением штрафов на общую сумму до 1,5 миллионов тенге. Наша задача не наложение штрафов, а профилактика. Основные причины ДТП — несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. Призываем не пользоваться такси с правосторонним расположением руля. У водителя ограничен обзор при обгоне, — сказал Оразалиев.
К слову, с 2023 года произошло 445 ДТП, в которых погибли 107 человек и 540 получили различные травмы.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!