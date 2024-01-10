В мечети Уральска совершили обряд жертвоприношения и прочитали поминальную молитву в память о погибших в ДТП.

– Всевышний в священной книге Коран говорит, чтобы мы не рисковали собой и не посягали на свою жизнь. В последнее время в нашей области выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому призываю вас, уважаемые земляки, быть осторожными на дорогах, соблюдать правила и беречь свои жизни. Да убережет нас Всевышний от несчастных случаев, - сказал главный имам ЗКО Самат Канаткалиулы.

Между тем, за 10 дней нового года на дорогах области произошло 11 аварий, в которых погибли 12 человек, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. В 2023 году на дорогах ЗКО зарегистрировано 445 ДТП. Погибли 107 человек, пострадали еще 540 человек.