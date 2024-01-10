— За девять дней этого года госавтоинспекторы департамента провели 90 обследований на содержание дорог. По итогам выдали 90 предписаний на устранение недостатков. Привлекли к ответственности 12 должностных лиц, в том числе руководство ПТ и АД, «КазАвтоЖола» и акимов посёлков. Они ответственные за содержание дорог. За неисполнение предписаний в отношении «КазАвтоЖола» ведётся административное производство. В настоящее время дело передали в суд. По областным дорогам за неисполнение выданных предписаний, также ведётся административное производство в отношении руководителя ПТ и АД ЗКО, — рассказал Олжас Ибрайымов.

— Проезжая часть чистая, мы не думаем, что проблемы были по дорожным условиям. Департамент полиции выдает предписания каждый раз, как только выпадает снег или идёт дождь, чтобы мы очистили дорогу. Также дают предписание на установление знаков дорожного движения. По всем недостаткам мы отработали. Что касается административного производства в отношении меня, то это по знакам (дорожным). Осенью выезжали, осматривали. К ДТП это никакого отношения не имеет, — заключил Бауыржан Айтмагамбетов.

Девятого января на трассе Жангала — Чапаево произошло смертельное ДТП, где погибли пять человек. Кроме пяти погибших, в аварии пострадал мальчик в возрасте 1 год и 9 месяцев. Его доставили в больницу. На следующий день в департаменте полиции ЗКО организовали брифинг, где рассказали подробности произошедшего. Четверо погибших были из одной семьи. Заместитель начальника управления административной полиции Олжас Ибрайымов сообщил, что до произошедшей трагедии, полицейские выдавали предписание управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО на устранение недостатков по содержанию трассы Чапаево — Жангала — Сайхин.Заместитель начальника управления административной полиции ЗКО отметил, что согласно нормам, как только выпадает снег, дороги должны очищать от снега и наледи. Между тем, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов ответил, что все недостатки (выявленные полицией - прим.автора) они устранили до столкновения автомобилей. На месте ДТП гололёда не было, проезжая часть была чистой.По данным полицейских, за десять дней этого года произошло 11 аварий, где погибли 12 человек и 21 получили различные травмы.