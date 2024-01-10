Чтобы разыграть Суперкубок Испании, три гранда и примкнувшая к ним "Осасуна" отправились в пески Саудовской Аравии. И в первом полуфинале нас ждёт классическое мадридское дерби.

"Реал Мадрид"

Этот клуб как никто другой умеет завоёвывать трофеи. А при Карло Анчелотти тем более. И даже в Азии именно "сливочные" — главный фаворитом турнира.

Несмотря на серьёзные кадровые потери: травмированы Давид Алаба, Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Лукас Васкес. Но "Реал" при любых трудностях остаётся "королевским" клубом.

5 последних матчей "Реала"

Арандина - Реал 1:3

Реал - Мальорка 1:0

Алавес - Реал 0:1

Реал - Вильярреал 4:1

Унион Берлин - Реал 2:3

"Атлетико"

Диего Симеоне как никто другой в мире умеет настраивать своих игроков на битвы с соседями по Мадриду. А уж в кубковом формате с выбыванием у него и вовсе один из самых впечатляющих результатов.

Но в текущем сезоне "матрасникам" определённо не хватает стабильности и слишком многое в их игре зависит от настроения лидера команды - Антуанна Гризманна. Кстати, ничто не помешает его участию во встрече. Пропустят же её те, кто и без того постоянно на больничной койке - Витоло и Лемар.

5 последних матчей "Атлетико"

Луго - Атлетико 1:3

Жирона - Атлетико 4:3

Атлетико - Севилья 1:0

Атлетико - Хетафе 3:3

Атлетик - Атлетико 2:0

История личных встреч

Если смотреть на это противостояние в разрезе последних 5 матчей, то у нас паритет: по 2 победы на брата и одна ничья. Но в целом преимущество в личных встречах, конечно же, на стороне "Реала".

Прогноз на матч

Не хочу быть оригинальным, поэтому поставлю на победу "Реала". Но полагаю, что голы будут в обе стороны. На П1 мои партнёры из Parimatch предлагают вполне приятный коэффициент 2.06. Всем удачи!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».

На правах рекламы