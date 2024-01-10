В Уральске ребенка с аутизмом не допустили на аттракцион: мама отсудила 500 тысяч тенге

Департамент по защите прав потребителей ЗКО впервые выступил в качестве третьей стороны в судебном споре. В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассматривался иск мамы 10-летнего ребенка с задержкой речевого развития, расстройством аутистического спектра. Женщина в качестве ответчика указала руководство парка аттракционов. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Так, в июле 2023 года мама с ребенком посетили парк аттракционов в Уральска. Во время прогулки мальчик заинтересовался семейным аттракционом "Лесной экспресс". Однако оператор аттракциона не допустил к аттракциону маму с ребёнком. Аргументировал он своей отказ тем, что лицам, страдающие нервными или психическими расстройствами к аттракциону доступ запрещен.

– Истец и ребёнок испытали сильнейший стресс. Ребёнок не понимал причин, по которым его не допустили на аттракцион. Вместе с тем, согласно правилам на аттракцион допускаются дети в возрасте от 2 до 6 лет в сопровождении взрослых, дети с 7 лет могут кататься самостоятельно. Более того, мама пояснила, что ребёнок неоднократно посещал аналогичные аттракционы в городах Астана и Ташкент. Состояние ребёнка позволяет посещать подобные аттракционы, - сообщили в департаменте по защите прав потребителей ЗКО.

Мама ребенка посчитала, что права её ребёнка на получение равных с другими детьми услуг нарушены. Она просила суд признать правила незаконными, привести их в соответствии с законодательством и взыскать с ответчика моральный вред в размере одного миллиона тенге.

Ответчик же просил в иске отказать. По его словам, действия оператора аттракциона вполне законны и соответствуют требованиям завода-изготовителя.

Привлеченный к процессу врач-психиатр показал, что страдающий детским аутизмом ребёнок физически здоров и медицинских запретов либо ограничений, запрещающих ребёнку посещать подобные аттракционы нет. По заключению психолога, ребёнку не противопоказана физическая активность, приветствуется нахождение в обществе и социуме. Посещение парков развлечений, напротив, улучшает состояние ребенка и содействует его развитию.

Суд удовлетворил иск женщины частично. Он обязал парк аттракционов привести правила в соответствие с законодательством РК. Кроме этого, ответчик должен выплатить маме с ребенком моральный ущерб в 500 тысяч тенге.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.