По информации департамента полиции на транспорте, 15-летняя жительница Атырау во время полета курила электронную сигарету в салоне самолета. Воздушное судно следовало из Атырау в Тараз. По прилету авиарейса компании SCAT девочку передали сотрудникам линейного отделения полиции в аэропорту Тараза.

Стражи порядка провели профилактическую беседу с несовершеннолетней пассажиркой. Рассказали ей о вреде курения, употребления алкоголя и иных потенциально опасных психотропных веществ. А также дали рекомендации по соблюдению правил безопасности на борту самолёта.

Кроме этого, на законного представителя девушки составили административный протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего". Его оштрафовали на 10 МРП (36 920 тенге - прим. автора).

В 2023 году сотрудники ДП на транспорте за административные правонарушения к ответственности привлекли 45 962 граждан. В том числе за курение на борту самолета оштрафованы 213 человек.