Авария произошла девятого января в 17:17 на трассе Жангала — Чапаево, сообщили в департаменте ЧС ЗКО. Очевидцы рассказывают, что Toyota Estima и Hyundai Santa Fe столкнулись на дороге между поселками Акбалшык и Пятимар Жангалинского района.
— В результате ДТП погибли пять человек, личности которых устанавливают. Спасатели извлекли тела из машин, — сообщили в ДЧС ЗКО.