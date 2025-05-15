Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.
— Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности, — написал Укибай в .
Ранее в сети появилась информация о смерти супруги первого президента. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами Президента якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ. Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента.