Сара Алпысовна, супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице.

Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

— Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности, — написал Укибай в Загрузка твита... .

Ранее в сети появилась информация о смерти супруги первого президента. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами Президента якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ. Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента.