Президент Казахстана раскритиковал трудности с пропуском грузов на границе.

Министр транспорта РК получил выговор от Токаева за хаос на границе

Об этом сообщили в пресс-службе президента. Министр транспорта Марат Карабаев и другие чиновники доложили о текущей ситуации в стране.

Токаев раскритиковал трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Глава государства подчеркнул важность создания «зелёных коридоров» и эффективного использования логистического положения Казахстана. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества. Нужно обеспечить рынок авиатопливом для роста грузоперевозок, а также наращивать объёмы транзита — чтобы стать частью глобальных цепочек поставок.

По итогам заседания министр транспорта получил выговор. Токаев потребовал принять конкретные и срочные меры по исправлению ситуации.