Ерканата Жумабекова подозревают в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева – вора в законе, убитого в 2023 году.

Как сообщает издание Vesti.kg , государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил в розыск Ерканата Жумабекова, казахстанского бизнесмена, который мог быть связан с известным криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым.



В пресс-службе ГКНБ сообщили, что установлены факты финансирования бизнесменом деятельности ОПГ вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева), входившего в международную преступную группировку "Братский круг".

В ГКНБ сообщили, что Жумабеков "установил тесную связь" дружил с Кольбаевым, зная о его преступной деятельности.

Суд заочно выдал санкцию на арест Жумабекова.



Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек был убит 4 октября 2023 года во время проведения спецоперации в ресторане "Блондер Паб" в столице Кыргызстана Бишкеке. Его имущество перешло в пользу государства. С тех пор ряд людей, предположительно связанных с ним, были арестованы.