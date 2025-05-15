Законопроект предусматривает штрафы за дипфейки и запреты на работу. Проект вводит классификацию ИИ по уровням риска, создаёт платформу для разработчиков и регулирует использование данных и интеллектуальной собственности.

Системы разделят на помощников, полуавтономные и полностью автономные (что под запретом). За вред, нанесенный ИИ, по новому закону, будут отвечать владельцы. Будут запрещены манипуляции без согласия, распознавание лиц в реальном времени и использование уязвимости людей.



Депутат Екатерина Смышляева, автор законопроекта, заверила, что данные на платформе будут обезличены, доступ ограничен, а сама платформа защищена как объект критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры (КВОИК). Она добавила, что просто запретить ИИ невозможно, и министерство просвещения разрабатывает этический кодекс по его применению в школах.



Спикер мажилиса Ерлан Кошанов призвал до второго чтения тщательно изучить все поднятые в ходе пленарного заседания проблемы и найти разумный баланс между развитием искусственного интеллекта и безопасностью.

Фото: pexels.com



