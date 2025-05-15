15 мая в рамках Республиканской недели репродуктивного здоровья в разных регионах страны прошли лекции, семинары, тренинги, консультации, встречи с родителями и наставниками на тему защиты от половых инфекций.

Так в ведомстве работают над повышением осведомленности подростков и молодежи о половом и репродуктивном здоровье, путях передачи и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также снижают стигму и барьеры в обращении за медицинской помощью.

ИППП передаются при незащищенном половом контакте, через кровь и от матери к ребенку. Среди них — ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, герпес и др.

Большинство ИППП долго не проявляются, но могут вызывать серьезные последствия:

• бесплодие;

• хронические воспаления;

• осложнения при беременности;

• онкозаболевания (например, рак шейки матки);

• передача ВИЧ.

Симптомы, требующие внимания:

• необычные выделения;

• зуд, жжение, боль при мочеиспускании;

• язвочки, сыпь, наросты на половых органах.

При первых признаках важно как можно скорее обратиться к врачу — гинекологу, урологу или дерматовенерологу.

Как защитить себя:

• всегда используйте презерватив;

• проходите регулярные обследования;

• открыто говорите с партнёром о здоровье;

• не используйте чужие иглы и предметы гигиены;

• сделайте прививки от гепатита B и ВПЧ.

При подтверждении диагноза лечиться нужно обязательно — и обоим партнерам. Курс лечения нельзя прерывать. Контрольные анализы обязательны.

Подростки и молодежь особенно уязвимы. Важно знать, куда можно обратиться за помощью. Например, в поликлиниках работают Молодежные центры здоровья — там можно получить бесплатную и конфиденциальную консультацию.

Фото: pexels.com



