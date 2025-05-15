Так в ведомстве работают над  повышением осведомленности подростков и молодежи о половом и репродуктивном здоровье, путях передачи и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также снижают стигму и барьеры в обращении за медицинской помощью.

ИППП передаются при незащищенном половом контакте, через кровь и от матери к ребенку. Среди них — ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, герпес и др.

Большинство ИППП долго не проявляются, но могут вызывать серьезные последствия:

 • бесплодие;

 • хронические воспаления;

 • осложнения при беременности;

 • онкозаболевания (например, рак шейки матки);

 • передача ВИЧ.

Симптомы, требующие внимания:

 • необычные выделения;

 • зуд, жжение, боль при мочеиспускании;

 • язвочки, сыпь, наросты на половых органах.

При первых признаках важно как можно скорее обратиться к врачу — гинекологу, урологу или дерматовенерологу.

Как защитить себя:

 • всегда используйте презерватив;

 • проходите регулярные обследования;

 • открыто говорите с партнёром о здоровье;

 • не используйте чужие иглы и предметы гигиены;

 • сделайте прививки от гепатита B и ВПЧ.

При подтверждении диагноза лечиться нужно обязательно — и обоим партнерам. Курс лечения нельзя прерывать. Контрольные анализы обязательны.

Подростки и молодежь особенно уязвимы. Важно знать, куда можно обратиться за помощью. Например, в поликлиниках работают Молодежные центры здоровья — там можно получить бесплатную и конфиденциальную консультацию.

