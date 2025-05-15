Так в ведомстве работают над повышением осведомленности подростков и молодежи о половом и репродуктивном здоровье, путях передачи и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также снижают стигму и барьеры в обращении за медицинской помощью.
ИППП передаются при незащищенном половом контакте, через кровь и от матери к ребенку. Среди них — ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, герпес и др.
Большинство ИППП долго не проявляются, но могут вызывать серьезные последствия:
• бесплодие;
• хронические воспаления;
• осложнения при беременности;
• онкозаболевания (например, рак шейки матки);
• передача ВИЧ.
Симптомы, требующие внимания:
• необычные выделения;
• зуд, жжение, боль при мочеиспускании;
• язвочки, сыпь, наросты на половых органах.
При первых признаках важно как можно скорее обратиться к врачу — гинекологу, урологу или дерматовенерологу.
Как защитить себя:
• всегда используйте презерватив;
• проходите регулярные обследования;
• открыто говорите с партнёром о здоровье;
• не используйте чужие иглы и предметы гигиены;
• сделайте прививки от гепатита B и ВПЧ.
При подтверждении диагноза лечиться нужно обязательно — и обоим партнерам. Курс лечения нельзя прерывать. Контрольные анализы обязательны.
Подростки и молодежь особенно уязвимы. Важно знать, куда можно обратиться за помощью. Например, в поликлиниках работают Молодежные центры здоровья — там можно получить бесплатную и конфиденциальную консультацию.
Фото: pexels.com