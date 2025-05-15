При проведении аварийных работ водопровода в ВКО погибли двое рабочих.

Обвал грунта стал смертельным для двоих рабочих в ВКО

Об инциденте аким региона Нурымбет Сактаганов.

— Сегодня выехал в район Улкен Нарын, где накануне произошла трагедия при проведении аварийно-восстановительных работ: произошло обрушение грунта, в результате чего погибли двое сотрудников коммунальной службы, — сообщил аким.

Нурымбет Сактаганов отметил важность выработки системного и ответственного подхода к вопросам охраны труда, а также заверил, что семьи погибших получают всю необходимую поддержку, в том числе материальную.

— Профильным ведомствам поручено провести всестороннее расследование произошедшего и установить все обстоятельства трагедии. Вопросы промышленной безопасности и защиты жизни работников остаются на особом контроле, — заверил аким.

Старший из погибших, Сергей Кастерин, был 1970 года рождения, второй погибший, Ержан Айтпаев, – на 13 лет моложе.

В акимате области сообщили, что трудовая инспекция начинает 10-дневное расследование причин инцидента, при этом сроки в случае необходимости могут быть продлены до 30 дней.



