Житель Атырау пытался продать почку за 9 млн тенге

В Актобе начался суд над мужчиной, который пытался продать свою почку, передает 31.kz. 27-летний житель Атырау приехал в Актобе, заранее договорившись с покупателем.

В Актобе начался суд над мужчиной, который пытался продать свою почку, передает 31.kz. 27-летний житель Атырау приехал в Актобе, заранее договорившись с покупателем. Там его и задержали. Покупательница якобы искала донорский орган для своего больного брата. На самом же деле женщина сотрудничала с полицейскими.

Сам подсудимый Ерболат Орынбасаров говорит, что пошел на такой отчаянный шаг из-за многочисленных долгов.

- В этот момент я со злости написал объявление в Телеграм-канале «Донор почки». Потом покинул группу и не думал о ней. В сентябре со мной связалась Толганай. Сказала, что нужно сдать анализы. Два анализа сдал, ждали результатов, - рассказал мужчина.

Несостоявшийся донор раскаялся и вину признал полностью. Почку он согласился продать за 9 миллионов тенге. Все медицинские и транспортные расходы покупатели обещали взять на себя. В итоге, при передаче предоплаты мужчину задержали полицейские. Дело расследуют по статьям: принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица, совершение незаконных сделок в отношении органов живого лица и приготовление к преступлению. Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет.

– 20 сентября 2024 года вместе с покупателем он пошёл на квартиру. 25 сентября по договоренности Орынбасарову были переданы 5 миллионов тенге, в этот момент он был задержан сотрудниками полиции. Ерболат Орынбасаров совершил правонарушение по статье 24, части 3 и статье 116 части 1 УК РК «Покушение на незаконное изъятие органов и тканей человека», - сказал прокурор Адилет Кенжалы.

Между тем, по данным министерства здравоохранения, в 2024 году в Казахстане провели 250 трансплантаций органов, из которых 227 — от живого донора, а 23 — от посмертного донора.

С начала программы трансплантаций с 2012 года в Казахстане было проведено 2800 операций по пересадке донорских органов. Из них:

2353 операции (84%) — от живого донора

447 операций (16%) — от посмертного донора

Какие органы были пересажены?

Почки — 2078 пересадок

Печень — 541 пересадка

Сердце — 98 пересадок

Легкие — 22 пересадки

Поджелудочная железа — 2 пересадки

Роговица — 59 пересадок

На данный момент в Казахстане в листе ожидания на пересадку находятся 4113 человек (95 детей), из которых 3672 нуждаются в пересадке почки, 184 человека ждут донорскую печень и 138 человек в ожидании сердца.