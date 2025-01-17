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Социум

Житель Атырау пытался продать почку за 9 млн тенге

В Актобе начался суд над мужчиной, который пытался продать свою почку, передает 31.kz. 27-летний житель Атырау приехал в Актобе, заранее договорившись с покупателем.
Арайлым Усербаева
Житель Атырау пытался продать почку за 9 млн тенге

В Актобе начался суд над мужчиной, который пытался продать свою почку, передает 31.kz. 27-летний житель Атырау приехал в Актобе, заранее договорившись с покупателем. Там его и задержали. Покупательница якобы искала донорский орган для своего больного брата. На самом же деле женщина сотрудничала с полицейскими. 

Сам подсудимый Ерболат Орынбасаров говорит, что пошел на такой отчаянный шаг из-за многочисленных долгов.

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- В этот момент я со злости написал объявление в Телеграм-канале «Донор почки». Потом покинул группу и не думал о ней. В сентябре со мной связалась Толганай. Сказала, что нужно сдать анализы. Два анализа сдал, ждали результатов, - рассказал мужчина.

Несостоявшийся донор раскаялся и вину признал полностью. Почку он согласился продать за 9 миллионов тенге. Все медицинские и транспортные расходы покупатели обещали взять на себя. В итоге, при передаче предоплаты мужчину задержали полицейские. Дело расследуют по статьям: принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица, совершение незаконных сделок в отношении органов живого лица и приготовление к преступлению. Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет.

– 20 сентября 2024 года вместе с покупателем он пошёл на квартиру. 25 сентября по договоренности Орынбасарову были переданы 5 миллионов тенге, в этот момент он был задержан сотрудниками полиции. Ерболат Орынбасаров совершил правонарушение по статье 24, части 3 и статье 116 части 1 УК РК «Покушение на незаконное изъятие органов и тканей человека», - сказал прокурор Адилет Кенжалы. 

Между тем, по данным министерства здравоохранения, в 2024 году в Казахстане провели 250 трансплантаций органов, из которых 227 — от живого донора, а 23 — от посмертного донора.

С начала программы трансплантаций с 2012 года в Казахстане было проведено 2800 операций по пересадке донорских органов. Из них:

  • 2353 операции (84%) — от живого донора
  • 447 операций (16%) — от посмертного донора

Какие органы были пересажены?

  • Почки — 2078 пересадок
  • Печень — 541 пересадка
  • Сердце — 98 пересадок
  • Легкие — 22 пересадки
  • Поджелудочная железа — 2 пересадки
  • Роговица — 59 пересадок

На данный момент в Казахстане в листе ожидания на пересадку находятся 4113 человек (95 детей), из которых 3672 нуждаются в пересадке почки, 184 человека ждут донорскую печень и 138 человек в ожидании сердца.

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