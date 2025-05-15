При этом они подчеркнули, что их товар по качеству превосходит привозную одежду.

Предприниматели сферы легкой промышленности ЗКО бьют тревогу об отсутствии заказов на пошив школьной формы. Ситуацию обсудили с представителями попечительских советов и родительских комитетов школ Уральска на площадке региональной палаты «Атамекен».

В первом десятилетии «нулевых» действовал норматив, согласно которому бюджетные деньги, предусмотренные на закрытие потребностей детей из семей категории «социально-уязвимые слои населения», поступали в отдел образования и в последующем школы сами приобретали школьную форму, спортивный костюм, обувь, канцтовары в соответствии с заявками родителей. Однако в июне 2022 года министерство просвещения и науки ввело норму по монетизации оказания финансовой помощи адресно.

Речь идет о том, что деньги (на сегодня сумма адресной социальной помощи школьникам составляет 46 228 тенге — прим. автора) поступают на карту одного из родителей, и уже в семье принимается решение, что на них необходимо приобрести. Товарный чек представляется в школу, как подтверждение того, что денежные средства были использованы по целевому назначению.

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Луара Батыргалиева пояснила, что организации среднего образования не вправе рекомендовать родителям, школьную форму какого производителя им приобретать. Требования предъявляются только по соблюдению определенной длины брюк и юбок школьной формы.

Вместе с тем, каждая школа может разработать свой дизайн, логотип, выбрать цвет.

— Управление образования настаивает на том, чтобы все школы области придерживались единого цвета школьной формы — темно-синего. При переходе в другую школу учащийся не должен испытывать дискомфорт, — отметила Луара Батыргалиева.

Предприниматели посетовали на то, что при наличии всего необходимого в производстве, их компании не могут в полной мере использовать свой потенциал.

— Наше предприятие обеспечено всем необходимым для реализации государственного заказа на пошив школьной формы, в наличии также индустриальный сертификат, шьем одежду и для детей с нестандартной фигурой. Однако из-за отсутствия заказов не можем реализовать свои возможности в полной мере, — сказала Индира Бабенова, руководитель ИП «Чингиз».

Бизнесвуман считает, что если бы школы заключали соглашение со швейными предприятиями на предмет пошива определенного количества школьной формы, то она может гарантировать пошив качественной одежды с учетом вкусовых предпочтений детей.

Индира Бабенова сообщила, что школьная форма ИП «Чингиз» хорошо распродается в городах Актобе, Атырау, однако местный рынок заполнен продукцией товаропроизводителей из южных регионов, значительно уступающей в качестве.

Ринат Муканов — директор ТОО Sari_KZ (вид деятельности — пошив специализированной одежды) тоже считает, что школы могли бы оказать поддержку местным компаниям. Он предлагает в тестовом режиме заключить двусторонний меморандум между несколькими школами и предпринимателями по обеспечению заказа на определенный объем:

— Можем объединиться со швейниками (в Уральске 10-15 таких компаний), согласовать с заказчиками дизайн, модель, цвет, и взять объем работы, скажем, на пять тысяч комплектов школьных форм. Отработаем, а там уже станет понятно, продолжится дальнейшее сотрудничество или нет, — предложил он.

Аргументируя в пользу того, чтобы предпочтение отдавалось школьным формам местных производителей, Ринат Муканов сказал, что покупателям гарантирован бесплатный ремонт одежды, перешив.

Предложение предпринимателей не нашло отклика у представителей сферы образования, поскольку, как пояснила Луара Батыргалиева, деньги для приобретения школьной формы предусмотрены только для детей из малообеспеченных семей, и средства поступают на карточные счета родителей. Как вариант она предложила предпринимателям провести презентацию своих товаров на территории организаций. Успеть это сделать желательно до конца лета, так как деньги должны будут поступить родителям школьников к середине августа.

Представители попечительских советов и родительских комитетов поддержали эту идею. Основная масса участников совещания, представляющих данные объединения, сказали, что готовы отдать предпочтение продукции местных компаний, но предварительно нужно увидеть товар.

— Если товар высокого качества, модель соответствует модным тенденциям, и к тому же цена приемлемая, то конечно, я бы выбрала школьную форму местных производителей и рекомендовала бы родителям последовать моему примеру. Поэтому считаю, что швейным предприятиям нужно выходить в школы, не стесняться рекламировать свой товар, — сказала Жансулу Сапашева, председатель попечительского совета школы № 14, мама 15-летней девочки.

Представитель швейной фабрики «Алтын Алма Стиль» Марина Демченко сказала, что предприниматели готовы создать единую точку для реализации школьной одежды, которую производят местные компании, выпустить скидочные купоны.

Эксперт отдела отраслевого развития и сопровождения инвестиционных проектов палаты предпринимателей ЗКО Бауржан Нурмуханов напомнил о конкурсе «Лучший товар Казахстана», который ежегодно проводит региональная палата «Атамекен». Он отметил, что в рамках этого конкурса проводится ярмарка товаров местных производителей, на которой также выставляется специализированная одежда, школьная форма.

Он призвал швейные предприятия принять участие в конкурсе «Лучший товар Казахстана», а директорам школ — рекомендовать попечительским советам и родительским комитетам посетить ярмарку-выставку для ознакомления с продукцией местных товаропроизводителей.

Начальник отдела ОРиСИП Жанар Досалиева напомнила, что приобретая товары западно-казахстанских компаний, потребитель вносит вклад в развитие экономики области.