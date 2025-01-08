Налоговики ЗКО напомнили о проверке мобильных переводов

Как сообщили в департаменте государственных доходов ЗКО, контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

Как сообщили в департаменте государственных доходов ЗКО, контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

– Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, - объяснили в ДГД по ЗКО.

Также предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер минимальной заработной платы» (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге).

Между тем, согласно нормам закона, предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За это на первый раз предпринимателям грозит предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), или 157 280 тенге в 2025 году.

Невыдача чека будет стоить предпринимателю от 15 до 50 МРП (от 58 980 до 196 600 тенге). За деятельность без регистрации ИП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 15 до 100 МРП (от 58 980 до 393 200 тенге), а за сокрытие доходов – штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов (при повторном нарушении – 300%). Таким образом, несмотря на отмену всеобщего декларирования в Казахстане, мобильные переводы всех граждан все же будут проверять на наличие признаков предпринимательской деятельности. Если окажется, что получатель таким образом скрывал доходы, его ждет наказание.

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.