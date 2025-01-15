«Ищите тех, кто ворует миллиарды» — мажилисмен о контроле мобильных переводов

Депутат мажилиса Азат Перуашев подверг критике ситуацию с контролем мобильных переводов в Казахстане. Фракция «Ак жол» в депутатском запросе к вице-премьеру, министру нацэкономики Серику Жумангарину потребовала пересмотреть параметры контроля мобильных переводов и не превращать его в тотальное давление на граждан и малый бизнес.

Депутат мажилиса Азат Перуашев подверг критике ситуацию с контролем мобильных переводов в Казахстане. Фракция «Ак жол» в депутатском запросе к вице-премьеру, министру нацэкономики Серику Жумангарину потребовала пересмотреть параметры контроля мобильных переводов и не превращать его в тотальное давление на граждан и малый бизнес.

- В обществе активно обсуждается вступивший в силу с нового года контроль мобильных переводов, что вызывает негативные ожидания со стороны предпринимателей и граждан. Уже на этапе обсуждения этого нововведения в 1 квартале 2024 года, Нацбанк сообщал о падении мобильных платежей на 30%. И сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи, - озвучил Перуашев.

Он также отметил, что, по мнению экспертов, тотальный контроль платежей повторяет турецкую модель, которая привела к формированию двойного курса национальной валюты, когда оплата безналом стала на 10% дороже оплаты наличными.

- И это служит также одним из источников галопирующей инфляции в этой стране. Такое давление грозит существенными экономическими и социальными издержками для бизнеса и материального положения наших граждан. Предлагаем пересмотреть формат контроля мобильных переводов, опираясь на лучший зарубежный опыт.

По его словам, например, в соседней России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день, при этом каждый платеж должен быть более 1 тысячи рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 млн тенге.

- У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие, с общей суммой 255 тысяч тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в РФ. Кому и какой толк от такого огромного массива ненужной информации? Считаем необходимым также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу – от 3-5 тысяч тенге и более. Что касается определения общей суммы платежей в месяц – считаем заявленный порог в 255 тысяч тенге неадекватным нашим реалиям.

По мнению депутата, сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя.

- На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20 процентов, и с оборота в 255 тысяч тенге, его прибыль составит 50-60 тысяч тенге, то есть, меньше минимальной зарплаты. Для того, чтобы чистая прибыль составила вышеуказанные 255 тысяч тенге, оборот предпринимателя должен составлять более 1 млн тенге в месяц. В этой связи, предлагаем вести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы в 1 млн тенге в месяц.

Депутат считает необходимым особо отметить, малый и микробизнес.