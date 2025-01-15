На 16 месяцев планируют закрыть пункт пропуска «Сырым» в ЗКО на реконструкцию

В сети распространяется письмо якобы от зампреда Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля РК Селима Куанышулы. В нем говорится, что «в настоящее время ведется масштабная работа по реконструкции пунктов пропуска в рамках Дорожной карты на 2024-2030 годы».

- В связи с этим сообщаем, что планируется временное закрытие пунктов пропуска «Алимбет» и «Сырым», расположенных в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, на период с 1 февраля 2025 года сроком на 16 месяцев. Следует отметить, что реконструкция будет проводиться без строительства временных сооружений с целью экономии бюджетных средств, - говорится в письме.

В письме также попросили «учитывать данную информацию при планировании международных рейсов автомобильным транспортом».

Отметим, что в ЗКО насчитывается 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. «Сырым» является одним из крупнейших международных пунктов пропуска. Периодически именно на этом пограничном пункте наблюдаются огромные заторы.

Между тем, в комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля РК информацию подтвердили. На пунктах пропуска действительно планируют провести реконструкцию, но других подробностей пока нет. Также неизвестно, на какой срок закроют погранпункт.

В ведомстве пообещали предоставить более подробную информацию позже.