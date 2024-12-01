Биометрия при въезде в Россию: на пункте пропуска «Сырым» могут возникнуть заторы

Эксперимент с биометрией начался 1 декабря. Казахстанские пограничники предупреждают, что по этой причине движение транспорта на посту "Сырым" будет затруднено.

Сдавать биометрию будут иностранцы в аэропортах Москвы, а также на оренбургском пограничном посту "Маштаково", который расположен при выезде из Казахстана в сторону Самары.

- Из поступившей официальной информации от Пограничного ведомства РФ по Оренбургской области в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково" с 1 декабря запущена обязательная процедура фото - и дактилоскопической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства. (...) В связи с вышеуказанным движение легковых и грузовых транспортных средств через автомобильный пункт пропуска «Сырым» будет временно затруднено. Значительно снизится пропускная способность автомобильного пропуска "Сырым" (РК) и "Маштаково" (РФ). Рекомендуется, при пересечении государственной границы, воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска «Аксай», «Шаган» и «Таскала», - сообщили в Погранслужбе КНБ РК по ЗКО.

Ранее мы сообщали, что правительством РФ было принято постановление о сдаче биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев) при пересечении границы иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Как отмечается, это общепринятая международная практика, которая применяется уже много лет, например, при получении шенгенских виз. Дополнительная информация о путешествующих помогает странам повышать уровень безопасности. При этом изменения не затронут граждан России.

Первый этап начался 1 декабря 2024 года и биометрию будут сдавать в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска "Маштаково". Второй этап начнется с 30 июня 2025 года на всех пунктах пропуска.

Биометрию не будут сдавать:

граждане Белоруссии

дети до 6 лет

дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей

сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей.

Напомним, в Казахстане в 2025 году планируется внедрение системы биометрической идентификации в сфере гражданской авиации. Согласно нововведениям, пассажиры смогут проходить контроль безопасности на основе отпечатков пальцев или сетчатки глаза, вместо традиционного предъявления удостоверения личности.