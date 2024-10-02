В редакцию "МГ" обратились водители большегрузных машин, которые в настоящее время стоят в очереди на пограничном посту

"Сырым" в сторону российской Самары. Они пожаловались на гигантскую очередь к посту.

- Я приехал к посту, даже не к посту, а к концу очереди за 20 километров до поста "Сырым" сегодня в шесть утра. За все это время, то есть за 12 часов я проехал всего около трех километров. Мы сейчас стоим у заправки и очередь продвигается также медленно. Это просто крик души. Как нам работать?! Что происходит на границе и по чьей вине мы стоим, мы не знаем! - рассказал водитель Акылбек Әдейетов.

В подтверждение мужчина прислал видео очереди. Сьемка производится у села Бейбитшилик (в прошлом село Погодаево) района Байтерек.

- Постоянно вот такие очереди на этом посту. Почему? Для кого его ремонтировали, государство вкладывало деньги? Почему на каком-то межгосударственном уровне нельзя решить этот вопрос? Через другие посты проезжать, значит делать большой круг. Это во-первых. Во-вторых, плохие дороги. Например, если ехать через пост "Чаган" (на российской стороне пост "Теплое"), то я проезжают дополнительные десятки километров, причем часть по бездорожью, - возмущаются водители фур.

Действительно уже продолжительное время на посту "Маштаково" ( а водители говорят, что именно российский пограничный пост затягивает прохождение автомобилей) наблюдается большое скопление транспортных средств. Погранслужба Казахстана периодически передает сообщение российских коллег о ремонтных работах на посту, либо о техобслуживании оборудования, либо о неисправностях рентген-аппарата для проверки грузов.

В последний раз, 30 сентября, департамент госдоходов со ссылкой на пограничное ведомство РФ по Оренбургской области сообщил о возможных заторах на казахстанско-российской границе в ЗКО. 30 сентября и 1 октября на погранпосту "Маштаково" планировалось проведение техобслуживания инспекционного досмотрового комплекса.

А буквально вчера, 1 октября, стало известно, что у поста "Сырым" произошла драка между водителями большегрузов из-за несоблюдения очередности при пропуске через границу.