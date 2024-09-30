На казахстанско-российской границе в ЗКО могут возникнуть заторы

На международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» планируют провести техническое обслуживание инспекционного досмотрового комплекса. Об этом сообщили в департаменте госдоходов по ЗКО со ссылкой на пограничное ведомство РФ по Оренбургской области.



Работы будут проводиться:

- в период 30 сентября с 8:00 до 20:00 часов – на направлении выезда из Российской Федерации;

- в период с 8:00 до 20:00 1 октября – на направлении въезда в Российскую Федерацию.

В связи с этим движение транспортных средств через АПП «Маштаково» и «Сырым» будет затруднено, значительно снизится пропускная способность пунктов пропуска.

– С учетом складывающейся ситуации, сохраняющейся динамики пассажирского и транспортного потоков на направлении АПП Маштаково – АПП Сырым прогнозируется образование скоплений транспортных средств, как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд из Российской Федерации, и как следствие, возникновение конфликтных ситуаций между лицами, пересекающими российско-казахстанскую границу, на подъездных к пункту пропуска, - дополнили в ДГД по ЗКО.

Налоговики посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска «Аксай», «Шаган» и «Таскала».