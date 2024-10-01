Водители большегрузов подрались у госграницы в ЗКО

В редакцию "МГ" поступила информация, что якобы у погранпоста "Сырым", в сторону Самары, прошлой ночью произошла потасовка между водителями большегрузов.

По словам очевидцев, конфликт произошел между водителями фур - гражданами Кыргызстана и Казахстана - из-за несоблюдения очередности при пропуске через границу.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили.

— По факту конфликта 30 сентября на автотрассе “Самара-Шымкент” между водителями большегрузов из-за несоблюдения очереди начато расследование, - сообщили в полиции.

Как стало известно, расследование начато по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщали, что из-за техобслуживания оборудования на пункте пропуска «Маштаково» на казахстанско-российской границе в ЗКО могут возникнуть заторы. Впрочем, и до этого водители большегрузов неоднократно жаловались на огромные очереди на госгранице.







