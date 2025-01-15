«Ловля мест» в детсадах: как работает ваучерное финансирование в Казахстане

В 2024 году в Казахстане началась реализация пилотного проекта по размещению государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением методики ваучерного финансирования, сообщили в министерстве просвещения. На сегодняшний день эта система действует в таких городах, как Уральск, Тараз, Туркестан, Шымкент и Астана.

В 2024 году в Казахстане началась реализация пилотного проекта по размещению государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением методики ваучерного финансирования, сообщили в министерстве просвещения. На сегодняшний день эта система действует в таких городах, как Уральск, Тараз, Туркестан, Шымкент и Астана.

Проект ваучерного финансирования дошкольного образования открывает доступ к размещению госзаказа всем дошкольным организациям, в том числе новым, при условии их соответствия установленным требованиям.

- Основные преимущества заключаются в том, что родителям предоставляется возможность самостоятельно выбирать детский сад, что стимулирует конкуренцию как среди частных, так и среди государственных дошкольных организаций. Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком, а не за учреждением», - говорится в сообщении.

Так, новая система упрощает процесс постановки в очередь и исключает практики, такие как «ловля мест» и «откаты». Это способствует созданию динамичной конкуренции и улучшению качества образовательных услуг. С 2025 года планируется поэтапное масштабирование системы по всей стране.

Преимущество «ваучера» заключается в том, что родители получат больше свободы в выборе детского сада, а система финансирования сделает процесс более прозрачным и поможет снизить риски коррупции. Это также побудит детские сады улучшать качество услуг, чтобы привлечь больше детей, уточнили в ведомстве.

Справка:

Что такое ваучерное финансирование? Это система, при которой государство выделяет деньги не учреждениям, а непосредственно за каждым ребенком. То есть, финансирование детского сада зависит от того, сколько дней ребенок посещает учебное заведение.

Как это влияет на выбор детсада? Теперь вы можете выбрать любой детский сад — государственный или частный — в зависимости от того, что вам подходит. Главное, чтобы детский сад соответствовал установленным требованиям.

Как получить ваучер? Встаньте в электронную ваучерную очередь на портале Balabaqsha. Дождитесь уведомления о выдаче ваучера. Подтвердите свою заинтересованность в ваучере в течение 2 рабочих дней. Выберите детский сад для зачисления. Откройте банковский эскроу-счет в банке для получения средств. Заключите электронный договор с детским садом используя ЭЦП. После подтверждения заинтересованности в ваучере у Вас есть 5 рабочих дней, чтобы выбрать детский сад и заключить с ним электронный договор.

Когда можно получить ваучер? Ваучеры автоматически выдаются через систему Balabaqsha SmartNation по мере поступления средств от Управления образования. Каждый год объем финансирования увеличивается, чтобы охватить больше детей дошкольного возраста.

Как это помогает уменьшить очереди? Благодаря системе ваучеров родителям будет проще устроить ребенка в детский сад, так как очередь будет упорядочена.