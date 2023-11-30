Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда в апелляционном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении Нурасыла Болат.

Приговором первой инстанции ему присудили 500 МРП штрафа — 1 725 000 тенге. С него взыскали миллион тенге моральной компенсации.

— Постановлением судебной коллегией по уголовным делам приговор изменён в части суммы госпошлины — снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с подсудимого взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге, — говорится в сообщении Военного суда.

В остальном приговор оставили без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Сына народного избранника Даулета Турлыханова осудили за избиение юристов. Они вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Анна Димитриевич получила удар в челюсть и упала без сознания, её супругу сломали ребро.