Виновных привлекут к ответственности — Токаев о пожаре в Алматы

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.

— Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших, — говорится в сообщении.

В акимате Алматы сообщили, что городские власти окажут содействие в организации погребального процесса и транспортировке тел погибших. Родственники погибших могут обратиться по номерам: +7(707)779-07-08, +7(777)312-08-08.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

В Алматы выехал глава МЧС. Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара.