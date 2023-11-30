Вузы Алматы не заключали договор на размещение студентов с Almaty Hostel, где произошёл пожар, унёсший жизни 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования.



— Заселение студентов в данный хостел не проводилось. По нашим данным, все жители этого хостела самостоятельно заключали договоры посредством сотрудничества с частной рекрутинговой компанией, — информировали в ведомстве.