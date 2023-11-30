Вузы Алматы не заключали договор на размещение студентов с Almaty Hostel, где произошёл пожар, унёсший жизни 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования.
— Заселение студентов в данный хостел не проводилось. По нашим данным, все жители этого хостела самостоятельно заключали договоры посредством сотрудничества с частной рекрутинговой компанией, — информировали в ведомстве.
Вузы города арендуют 87 объектов, среди которых гостиницы и хостелы).
Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.
В Алматы выехал глава МЧС. Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара.