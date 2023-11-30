В Казахстане запрет на использование телефонов на уроках для школьников закрепят в законодательстве. Соответствующая норма предусмотрена в законе по вопросам образования. Мажилис его принял и направил в сенат, передаёт Informburo.kz.

Во время рассмотрения закона депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что одной из проблем, возникшей у учителей, является отсутствие чётких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий. В этой связи в законе предусмотрели норму об ограничении использования телефонов во время занятий.

Депутат Ардак Назаров спросил, в каких случаях и в каких целях школьники смогут использовать смартфоны. Мажилисмен уточнил, будут ли в учебных заведениях установлены специальные ящики, где будут храниться гаджеты.

— Этот вопрос очень долго обсуждался. Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребёнок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. В этом плане ограничений нет. На уроке ребёнок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее. Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. Учитель может позволить себе использовать мобильные телефоны для того, чтобы работать по каким-то инновационным методам, — ответил Асхат Аймагамбетов.

Если ученик будет заниматься своими делами и использовать телефон для этого, ограничения будут действовать. По его словам, депутаты не предусматривают установление отдельных ячеек для хранения телефонов.

В свою очередь вице-министр просвещения Едил Оспан уточнил, что в приказе ведомства №70 предусмотрено использование специальных ящиков для хранения вещей учеников. В том числе телефонов. Однако он подчеркнул, что в век цифровизации государство не должно препятствовать детям использовать гаджеты в поисках информации.

Кроме того, в законе имеется норма, по которой каждые пять лет здания школ, детских садов и колледжей, эксплуатируемых более 30 лет, будут проверять на предмет их аварийности.

Также документ вводит новое законодательное требование, согласно которому будет запрещено строить многоэтажные жилые дома без учёта строительства школ, детского сада и больницы.

— Предлагается норма по внедрению нового института наставничества для детей-сирот. Для чего это нужно? Этот институт предоставляет дополнительную возможность социализации и адаптации к условиям жизни детей-сирот старше 10 лет, воспитывающихся в детских домах. Наставники как волонтёры, то есть бесплатно, получают возможность заботиться о воспитанниках детского дома, оказывать им поддержку, проводить социализацию, — добавил Асхат Аймагамбетов.

По его данным, будут установлены конкретные и жёсткие требования к наставнику, нормы по их контролю и ответственности. Все отношения между детским домом, управлением образования и наставником будут регулироваться договором.

Депутаты мажилиса приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и наставничества» и направили в сенат.