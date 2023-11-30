В министерстве энергетики Казахстана сообщили, что КПО б.в. в след за Тенгизшевройл снизила добычу нефти.

27 ноября из-за шторма в Чёрном море Каспийский трубопроводный консорциумом приостановил налив нефти в танкеры в порту Новороссийска.

— 29 ноября снижение суточной добычи по КПО составило 34%, с 36 до 23,8 тысяч тонн. Снижение по ТШО составляет 67% (с 83,4 до 27,2 тысяч тон), — говорится в сообщении.

Напомним, что в районе Новороссийска ветер с порывами до 24 метров в секунду, высота волн достигает восемь метров. Танкеры покинули терминалы.