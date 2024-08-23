В Волгоградской области России четверо заключенных напали на администрацию и сотрудников режимного учреждения. Среди заложников есть убитые и раненые.

По данным Telegram-канала Mash, заключённые убили минимум трёх сотрудников ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области. По меньшей мере семь человек пострадали — они в реанимации. Ещё несколько человек в заложниках.

Как стало известно изданию, всё произошло на дисциплинарной комиссии. Один из нападавших был осуждён по статье "Теракт". В исправительной колонии объявили режим ЧС. Убившие сотрудников ИК-19 заключённые якобы причастны к запрещённому в РФ ИГИЛ.

На месте находятся силовики, спецназ готовится к штурму ИК. По данным издания, муллу из Волгоградской мечети в ближайшее время привезут для переговоров с захватчиками.

Mash опубликовал имена четырёх предполагаемых захватчиков ИК 19, двое из них граждане Узбекистана и двое граждане Таджикистана.

Позднее федеральная служба исполнения наказаний России сообщила подробности:

– В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие.



